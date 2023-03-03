Оптимизм российских промышленников вырос до максимумов

Рост деловой активности и уровня оптимизма в промышленных компаниях фиксируют отечественные и зарубежные опросы, пишет РБК.

В частности, в феврале индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global, отражающий активность в обрабатывающем секторе России, вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе. Это максимум с 2017 года. Рост предпринимательской уверенности в ключевых отраслях – добывающем и обрабатывающем секторах – зафиксировал и Росстат.

Показатель, отражающий уровень удовлетворенности достигнутыми продажами, тоже держится на довольно высоком уровне. В феврале доля нормальных (то есть удовлетворяющих) оценок текущих объемов спроса составила 61%, что соответствует или даже выше уровня «спокойных» лет, следует из графика.

В другой группе показателей, характеризующих выпуск продукции, также отражен оптимистичный настрой промышленников. Индекс фактических изменений показал, что в феврале продукции было произведено чуть меньше, чем в январе, зато этот показатель стабилен с сентября: не опускается слишком сильно, но и не растет заметно.