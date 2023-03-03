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РУСАЛ и правительство Хакасии реализуют совместный инвестпроект

РУСАЛ и правительство Хакасии договорились о реализации совместного инвестпроекта. Соответствующее соглашение подписано на Красноярском экономическом форуме.

Проект направлен на увеличение мощностей производства холоднокатаной ленты на базе фольгопрокатного завода САЯНАЛ до 30,3 тыс. тонн в год. Это позволит создать свыше 220 новых рабочих мест.

На реализацию проекта РУСАЛ планирует направить 9 млрд рублей.

Документ подписан в продолжение заключенного ранее соглашения о создании особой экономической зоны «Хакасская технологическая долина». Он был заключен на Восточном экономическом форуме-2022.

Холоднокатаная лента применяется в трикотажной, деревообрабатывающей, топливной, автомобильной промышленности и в строительной отрасли. Продукция отличается простотой обработки, прочностью и долговечностью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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