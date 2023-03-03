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Сбер тестирует телефонный банкинг для физлиц

С помощью него клиент банка может получить потребительский кредит, сообщила ТАСС вице-президент, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

«Мы будем делать это постепенно, начнем с наших самых цифровых продуктов, которые требуют минимальных действий со стороны клиента. Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года. Следующий шаг – оформление более сложных для клиентов продуктов с помощью видеозвонка», – сказала она.

В Сбере пояснили, что процесс оформления продукта с использованием телефонного банкинга полностью дистанционный и не требует визита в офис. При этом он дает возможность клиенту передумать брать кредит после получения одобрения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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