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Посещаемость Байкала выросла на 40%

Высокой антропогенной нагрузке подвергаются три охраняемые природные территории, передает ТАСС слова вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

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«Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и 3 из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке. Это три наиболее посещаемые туристами особо охраняемые природные территории. <…> Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40%. И это будет продолжаться. То есть востребованность данной территории у туристов высокая, поэтому нужно готовиться к такой высокой антропогенной нагрузке», – сказала вице-премьер.

Как рассказали ранее эксперты, этим летом на озеро может хлынуть азиатский поток туристов. «Инфраструктуры у нас с 2019 года не сильно прибавилось, поэтому если отложенный спрос хлынет, то мы столкнемся со значительными трудностями, как в части мест проживания, так и в части транспорта. Сложности будут в летний сезон, надеюсь…», – сказал во время пресс-конференции, посвященной мероприятиям зимнего сезона на юге Байкала, Вадим Копылов, председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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