Демонтаж катка начали на улице Урицкого в Иркутске

Каток на улице Урицкого в Иркутске начали демонтировать – подрядчик разбирает ограждения и вывозит лед, чтобы он не растаял, сообщили в мэрии.

«В Иркутск пришло тепло, поэтому приняли решение приступить к демонтажу. Сотрудники подрядной организации убирают и вывозят лед, чтобы не допустить таяния на Урицкого. Ограждение и опалубку сохраним на нашей базе», – рассказал руководитель МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев.

Ледовую площадку размером 16 на 36 метров открыли в конце декабря для самых маленьких горожан. В ноябре панируется начать подготовку к новому сезону катания.

«Следующей зимой каток будет работать, планируем также проводить Рождественскую ярмарку», – заявил Стародубцев.