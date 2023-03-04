Майнинг мог стать причиной пожара в административном здании в Иркутске

Возгорание, произошедшее в административном здании на улице Карла Либкнехта, 239 в Иркутске, случилось в помещении с майнинговым оборудованием, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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«По предварительной информации, возгорание произошло в подсобном помещении с майнинговым оборудованием, расположенном на верхнем этаже здания. Дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства случившегося», – рассказали в ведомстве.

Специалисты не исключают, что оборудование могло вспыхнуть из-за перегрузки электросети.

Локализовать огонь удалось в 22:49 на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Из здания эвакуировались 16 человек.

Соседний жилой дом самостоятельно покинули 36 человек, в том числе 8 детей. Проводится проливка и разбор строительных конструкций. Ликвидировать огонь получилось в 23:17.