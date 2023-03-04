Замначальника пожарной части пострадал при тушении возгорания на Карла Либкнехта в Иркутске

Заместитель начальника пожарно-спасательной части пострадал на пожаре, который случился сегодня вечером в помещении с майнинговым оборудованием в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Сегодня во время тушения пожара в административном здании в городе Иркутске заместитель начальника пожарно-спасательной части № 2 получил травмы. Он доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается всесторонняя помощь», – рассказали в ведомстве.

Прокуратура региона ведет контроль установки всех обстоятельств случившегося.

Напомним, возгорание на Карла Либкнехта, 239 произошло на верхнем этаже здания – из горящей пятиэтажки и соседних строений эвакуировались люди.