Новости

Иркутские власти нашли организатора салки снега на берегу реки у зоопарка

Власти Иркутска нашли виновного в складировании снега на берегу реки Ушаковки недалеко зоопарка на «Фортуне», сообщает региональное отделение ОНФ.

«Масштабную свалку обнаружили в самом центре города, на берегу реки Ушаковки. Мэрия Иркутска уже нашла виновника и обещает очистить участок в ближайшее время», – рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.

Активисты отмечают, что, судя по объемам снега, его складировали здесь всю зиму. Кроме того, осадки – грязные, очевидно, что их свозили сюда после очистки дорог.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Как крутится «колесо ритейла». Ярослав Шиллер – о настоящем и будущем торговых сетей
«Продукты – зона гарантированного спроса». 7 тезисов Сергея Макшанова о продуктовом ритейле
Предприниматели видят риски в запуске точек у торговых центров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес