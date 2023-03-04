Музей наводнения хотят создать в Тулуне в 2023 году

Проект по созданию музея наводнения в городе Тулуне стал победителем конкурса – организацию планируют создать в Иркутской области в 2023 году, следует из данных на сайте президентского фонда культурных грантов.

Здесь будут собраны и сохранены личные истории тулунчан, пострадавших во время наводнения летом 2019 года, воссозданы фрагменты произошедшего в объемных макетах с использованием средств культуры – в звуках, спецэффектах, видеохронике и графических иллюстрациях.

Запланирована и реализация образовательных программ с реалистичным погружением участников в атмосферу чрезвычайной ситуации. Цель проекта – содействие в просвещении общественности о наводнении, как о разрушительной стихии, и его последствиях.

Общая сумма расходов – 4,2 млн рублей, 2,9 млн рублей из этих средств – размер гранта. Музей должен появиться до конца сентября 2023 года.

В марте 2022 года команда проекта провела опрос среди жителей Тулуна и Тулунского района о важности сохранения личных историй тулунчан, столкнувшихся со стихией летом 2019 года. Из 189 человек, принявших участие в опросе, 85,2% процента ответили, что нужно собирать и сохранять истории тулунских семей и работников разных учреждений, оказавшихся в зоне ЧС.