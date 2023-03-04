Грузовой поезд сошел с рельсов в Слюдянке

Сход с рельсов грузового поезда произошел на станции Слюдянка-1 в Иркутской области – по факту случившегося началась проверка, сообщает Восточного межрегиональное СУТ СК России.

Фото Восточного межрегионального СУТ СК России.

Инцидент зафиксирован сегодня в 04:30 при прохождении стрелочного перевода – у локомотива сошли с рельсов две колесных пары второй тележки первой секции поезда.

Ведется осмотр места происшествия, опрашиваются представители подразделений железной дороги и бригада. Пострадавших нет, железнодорожный состав не поврежден, задержки движения поездов не последовало.

По предварительным данным, причиной происшествия стало заклинивание колесной пары локомотива.