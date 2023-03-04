«Денег не будет уже в следующем году». Дерипаска – о перестройке экономики

Ситуация непростая и будет оставаться непростой и непредсказуемой ещё до середины 2025 года, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. Как перестроить российскую экономику, где взять деньги и как сделать сильной страну и Сибирь? Своим мнением он поделился на Красноярском экономическом форуме (КЭФ). Портал SIA.RU записал самые яркие цитаты.

О новых рынках: «Это непростая задача – туда пробиться»

Несмотря на сложности, надо выходить на новые рынки под кодовым названием «дружественные страны», считает Олег Дерипаска.

– Там всё непросто и могут работать другие правила. Если нормы ВТО в отношении российских компаний не будут действовать, значит, нужно переходить на двусторонние соглашения. Это непростая задача – туда пробиться. Будут проблемы, безусловно, с расчётами. Санкционное давление будет серьёзным. Останется и вопрос логистики.

О логистике: «Важен системный подход»

Предприниматель отметил, что вопрос логистики начал решаться, но важно довести эту задачу до конца и подходить к ней системно. Под этим он подразумевает строительство и глубоководных портов, и скоростных магистралей.

По словам Олега Дерипаски, сегодня грузы двигаются по стране со скоростью примерно 50-60 км/час. При этом перевозка угля, на которую отвлекаются транспортные ресурсы, как считает бизнесмен, абсолютно бессмысленна. Во-первых, «мы даём передышку Европе, отвозя туда уголь, она в состоянии решать свои проблемы и не думает о мире». Во-вторых, перегружаем дорогу. В-третьих, перевозим сырьё, а нужна переработка. Он привёл аналогию с круглым лесом, экспорт которого запретили.

– У нас много леса, но мы же прекратили возить дрова! Так и с углём должно быть, нужно его научиться перерабатывать. Сейчас это 90% перевозок. Это снижает весь потенциал.

В числе мер, которые помогут ускорить решение логистических проблем, он назвал достройку «Восточного полигона», железнодорожной линии «Курагино – Кызыл», строительство новых переходов в Монголии и на китайской границе, а также цифровизацию процессов для повышения скорости обработки документации.

– Безусловно для Сибири нужен коридор «Север – Юг», который создаётся сейчас через Каспийское море, Азербайджан, Иран, Индию. Это даёт доступ к ещё 2 млрд населения.

Об образовании: «Мы задумаемся об азиатских корнях»

Важнейшим для развития Сибири является образование. И текущий разворот на восток внесёт свою специфику, считает Олег Дерипаска.

– Мы думали, что мы европейская страна. Сейчас, на следующие 25 лет, мы, скорее всего, будем больше задумываться о своём азиатском прошлом. И эти рынки внесут свою специфику во все наши вопросы текущей жизни. Они уже её вносят. Вы видите, если раньше на Московской валютной бирже основной инструмент был доллар-евро, то сейчас это юани.

О развитии Сибири: «Нужны серьезные инвестиции»

Для развития Сибири особую значимость имеют образование, прикладная наука и мобильность человеческих и трудовых ресурсов – это основной вопрос.

– Мы пытались несколько регионов в верховьях Ангары развивать ускоренными темпами – это Богучаны, Тайшет. И, конечно, это очень непростая задача. Нужны дороги, железные дороги, аэропорты, комфортные, что называется «подходящие для жизни» условия: медицина, образование, спорт, досуг. Нужны серьезные инвестиции, без них не обойтись. Но тем не менее, это делать нужно.

О госкапитализме: «Госгазмяс – путь в никуда»

Развивая страну, важно не забывать о принципах, на которых базируется экономика.

– Госкапитализм, или, как его называют иногда, Госгазмяс – это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю за теми ресурсами, которые потрачены за прошлый год, очевидно, впустую. Я раньше думал, это миллиарды, а сейчас смотрю, что речь идёт о триллионах.

По мнению предпринимателя, только рыночная основа экономики, только конкурентная среда могут ускорить развитие страны.

– Предприниматель – это единственный субъект, который за эти 25 лет выведет нашу страну, как в своё время Моисей. Выбирать не приходится – денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы, а они будут смотреть на то, как российский инвестор зарабатывает, какие у него условия. Если мы не создадим эти условия и не сможем обеспечить привлекательность наших рынков, мы так и будем мечтать.

О потенциале: «Дружественные рынки – серьёзный ресурс»

Предприниматель считает, что нужно быть решительнее. Важно пробовать, спрос со стороны дружественных стран есть.

– Дружественные рынки – это серьёзный ресурс. Даже те, до которых мы сейчас можем дотянуться, – это почти $30 трлн глобального ВВП, это 4,5 миллиарда населения. Мы в состоянии наладить переработку и решить все остальные вопросы. Очень важны верховенство права и предсказуемость. Если мы будем менять правила игры каждый год или каждый квартал в зависимости от каких-то проблем, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные.

Об экономике: «Нужна перестройка»

По мнению Олега Дерипаски, пришло время сокращать аппарат госчиновников в два-три раза.

– Мы понимаем, что это серьёзная обуза для экономики, а тем более – для экономики во время санкций. Они как гири висят. Нужно как-то встрепенуться и побежать вперёд. Слишком много госаппарата, надо больше свободы и конкуренции.

Основная проблема для страны, по словам предпринимателя, – где взять деньги, в том числе и на инфраструктурные проекты в Сибири.

– Если мы не перестроимся, мы не сможем привлечь иностранных инвесторов. Не будет иностранных инвесторов – не будет денег в стране. C деньгами уже серьёзные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку.