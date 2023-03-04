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Жителям микрорайона Зеленого в Иркутске посоветовали не включать воду из-за мазута в ней

Администрация Правобережного округа Иркутска посоветовала жителям микрорайона Зеленого не включать горячую воду из-за загрязнения – об этом власти сообщают в соцсетях. О том, что вода загрязнена мазутом, пишут местные СМИ.

«В микрорайоне Зеленом Иркутска в системе централизованного горячего водоснабжения выявлено ненадлежащее качество теплоносителя. Просим не использовать горячую воду до нормализации ее качества», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по промывке системы горячего водоснабжения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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