Жителям микрорайона Зеленого в Иркутске посоветовали не включать воду из-за мазута в ней

Администрация Правобережного округа Иркутска посоветовала жителям микрорайона Зеленого не включать горячую воду из-за загрязнения – об этом власти сообщают в соцсетях. О том, что вода загрязнена мазутом, пишут местные СМИ.

«В микрорайоне Зеленом Иркутска в системе централизованного горячего водоснабжения выявлено ненадлежащее качество теплоносителя. Просим не использовать горячую воду до нормализации ее качества», – говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по промывке системы горячего водоснабжения.