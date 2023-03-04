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Границы ТОР «Бурятия» расширили: что здесь построят

Правительство России расширило границы территории опережающего развития «Бурятия» – здесь создадут несколько объектов, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Решение позволит начать строительство животноводческого комплекса на территории Бичурского района. Там появятся: племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления», – отметили власти.

Реализация проектов позволит привлечь более 1,6 млрд рублей частных инвестиций и создать более 200 новых рабочих мест.

Всего в Дальневосточном федеральном округе есть 20 территорий опережающего развития. На данный момент уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций и создано более 57,3 тыс. рабочих мест.

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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