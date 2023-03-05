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Строящийся многоэтажный дом загорелся на улице Байкальской в Иркутске

Пожар случился в строящемся 17-этажном доме на улице Байкальской в городе Иркутске сегодня рано утром – об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Об инциденте стало известно в 04:46. На момент прибытия спасателей горели строительные леса на 16-м этаже здания.

«Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению, а для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, не предусмотрена площадка», – рассказали в МЧС.

В течение часа пожарные вручную разбирали завалы строительного материала и различных металлических конструкций, чтобы установить подъемники.

Производится проливка строительной опалубки на верхних этажах. На месте работают 7 единиц техники и 20 человек. Пострадавших нет. Причина устанавливается.

В 08:15 пожар удалось локализован на площади 260 квадратов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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