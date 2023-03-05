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Корабли на электробатареях хотят использовать для круизов по Байкалу

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Современные корабли на электрических батареях планируют использоваться для круизного туризма на озере Байкал, сообщила вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко.

«Мы обсуждали на правкомиссии вопрос развития круизного туризма. Говорили о том, что необходимо решить несколько проблемных вопросов, чтобы развивать этот вид туризма. Первое – обеспечивать инфраструктуру на берегу, то есть причальные стенки. Необходимо решать проблему сбора подсланевых вод, потому что, как оказалось, все члены правительственной комиссии сомневаются в том, что надлежащим образом сегодня такие воды получают очистку. Это второе важное направление. И третье, конечно, это развитие новых современных видов судоходства, мы обсуждали в том числе современные корабли на электрических батареях», – приводит ТАСС слова Абрамченко.

Спикер также сообщила, что летом 2023 года Приангарью и Бурятии планируется передать суда отечественного производства, предназначенные для сбора подсланевых вод – загрязнений от судов.

Напомним, ранее во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил улучшать экологию рек и озер в страны, в частности, Байкала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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