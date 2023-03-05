Гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!» стартовал в Иркутской области

Фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!», объединяющий серию концептуальных гастрономических мероприятий, стартовал в Иркутской области, следует из данных на сайте мероприятия.

Суть события заключается в том, что шеф-повара более чем 20 ресторанов подготовили фестивальные сеты из 3-4 блюд, стоимость которых не превышает 2 тысяч рублей. И с 1 по 30 марта жители и гости Иркутской области могут попробовать их в заведениях.

Например, можно отведать рыбный рулет из сига и форели, икру из брусники, муксун с драниками из цукини, брускетты с вяленой дичью и овощами, суфле из сибирских ягод и многое другое.

В фестивале участвуют гастропаб «Жадина Говядина», рестораны «Русский», «Стрижи», Fuller's, Bier House, «Иероглиф», кафе сибирской кухни «Тайга» и другие заведения.

Событие направлено на продвижение современной российской кухни внутри Байкальского региона, а также – Восточной Сибири на гастрономической карте страны.