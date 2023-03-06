Только 45% родителей старшеклассников контролируют расход карманных денег детьми

Только 6% родителей старшеклассников выдают ребенку на карманные расходы более 3000 руб. в неделю. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 родителей детей от 7 до 17 лет из всех округов страны.

Деньги на карманные расходы дают своим детям 69% родителей младшеклассников и 9 из 10 родителей подростков старше 11 лет. По мере того, как школьник взрослеет, родители постепенно перестают контролировать его расходы: если за покупками младшеклассников не следят только 13% родителей, то за тратами 11—14-летних подростков — уже 24%, а за бюджетом старшеклассников — 45%.

Чем старше ребенок, тем больше денег выделяется ему на карманные расходы. Так, 7—10-летним детям чаще всего дают на эти цели до 500 рублей в неделю: о такой практике сообщил 71% родителей.

Ученики средней школы могут позволить себе больше: 59% родителей дают им до 500 рублей в неделю, каждый четвертый (24%) — от 500 до 1000.

Больше всего на карманные расходы получают старшеклассники: по 30% мам и пап дают детям до 500 и от 500 до 1000 рублей, каждый четвертый (25%) — от 1000 до 3000 рублей.