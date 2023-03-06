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​​​​​​​Рост спроса на персонал зафиксирован в Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, что по итогам февраля в Иркутской области число активных вакансий выросло на 11% по сравнению с январем, причем рост спроса показали большинство профессиональных сфер в регионе (25 направлений из 28).

Спрос на рынке труда в Иркутской области растет: объем открытых вакансий в феврале 2023 года вырос на 11% относительно январяВ целом по России рост активности работодателей был чуть выше, на уровне +13%, а в Сибирском ФО количество вакансий увеличилось на 12% месяц к месяцу.

В Иркутской области самый заметный рост потребности в кадрах в феврале продемонстрировали сферы «Добыча сырья» (+32% вакансий в феврале по сравнению с январем), «Закупки» (+31%), «Юристы» (+30%), «Административный персонал» (+24%) и «Страхование» (+20%).

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Кроме того, «выше рынка» (т.е. более, чем на 11%) вырос спрос на специалистов из направлений «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Инсталляция и сервис», «Автомобильный бизнес», «Высший менеджмент», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты», «Маркетинг, реклама, PR», «Банки, инвестиции, лизинг», «Продажи» и «Транспорт, логистика».

Только два направления в регионе показали снижение спроса на специалистов: «Искусство, развлечения, масс-медиа» (- 1% вакансий в феврале по сравнению с январем) и «Домашний персонал» (-7%).

На фоне роста спроса на персонал, растет и дефицит кадров. За месяц индекс конкуренции за работу снизился в Иркутской области на 0,1 пункта, на одну вакансию сейчас приходится в среднем 3,8 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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