Автоматизация колл-центров Сбербанка может достичь 100% через 10 лет

Через 10 лет роботы смогут обслуживать почти все обращения, сейчас эта доля составляет 70%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на вице-президента, директора дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елену Левину.

«Мы не целимся в стопроцентную автоматизацию. При текущей сложности банковских продуктов и развитии технологий это не выглядит реальным. Можно предположить, что лет через 10 мы сильно приблизимся к показателю в 100%, но сейчас такие прогнозы строить сложно», – сказала она.

По данным банка, сейчас примерно 70% от всех поступающих обращений в колл-центр и чат решается ботом, при этом еще пять лет назад такая автоматизация была на уровне 20%.