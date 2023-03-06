Новый доллар: юань обогнал американскую валюту по объемам торгов на Мосбирже и стал самой популярной валютой в феврале

По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «завтра», стал юань. Объем торгов с ним превысил 1,48 трлн руб., обогнав показатели по доллару (1,42 трлн руб.). Доля китайской валюты в общем обороте спот-рынка приблизилась к 40%. Этому способствуют рост товарооборота с Китаем и переход в расчетах на рубли и юани, а также увеличение предложения китайской валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, по итогам февраля впервые самой торгуемой валютой в России (с расчетом «завтра») стал юань, вытеснивший с первой строчки бессменного лидера доллар США. За месяц объем торгов китайской валютой превысил 1,48 трлн руб., что на треть выше показателя января. Объем операций с долларом в феврале также вырос, но лишь на 8%, до 1,42 трлн руб. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — чуть более 38%, на евро — 21,2% (0,79 трлн руб.). В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар — 87,6%, евро — 11,9%, юань — 0,32%.

Такие показатели все больше свидетельствуют об уходе РФ от операций в «недружественных» валютах на фоне расширяющихся санкций ЕС и США.

В частности, по данным Главного таможенного управления Китая, товарооборот между КНР и РФ за минувший год вырос на 29,3%, превысив $190 млрд. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, примерно половина торгового оборота с Китаем идет в рублях и юанях: «Некоторые крупные российские компании уже полностью перешли на торговлю в юанях с Китаем, некоторые пока сохраняют паритет китайской валюты с долларом. Мы ожидаем, что доля использования национальных валют в торговле с Китаем в ближайшие месяцы будет расти».

«Свой вклад в снижение спроса на валюту недружественных стран оказывают и сохраняющиеся риски введения западных санкций на Московскую биржу и НКЦ, а также политика дедолларизации, которую проводит Банк России»,— уточняет Михаил Васильев.

Вместе с тем для китайской валюты февральский результат стал лучшим за все время (предыдущий максимум был установлен в декабре прошлого года — 0,19 трлн руб.). К тому же результат минувшего месяца более чем вдвое превосходит январский показатель (на фоне длинных выходных в Китае из-за празднования лунного Нового года). По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, режим торгов с поставкой «сегодня» используется в основном для продажи или покупки валюты в рамках экспортно-импортных операций, тогда как режим торгов с поставкой «завтра» чаще используется в том числе для спекуляций. Поэтому увеличение объема торгов в режиме исполнения «сегодня» говорит об усилении спроса на реальные юани, например, со стороны импортеров, считает господин Сыроваткин.

Виталий Гайдаев