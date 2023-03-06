Стоимость вторичного жилья в Иркутске выросла на 0,28% в феврале – данные нейросети

До 111 817 рублей за квадратный метр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор консалтинговой компании SRG.

Наибольшее снижение цен на вторичные квартиры в феврале 2023 года отмечено в Калининграде. В среднем, «квадрат» в городе подешевел за месяц на 1,78%, до 107,2 тыс. руб. Второе место – у Ижевска со снижением на 1,29%, до 76,8 тыс. руб. за 1 кв.м. Третье занимает Уфа (минус 1,11%, до 101 тыс. руб.). Снижение в пределах меньше 1% за месяц отмечено еще в пяти городах: Брянске, Ярославле, Владивостоке, Екатеринбурге и Оренбурге.