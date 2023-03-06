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«Евросоюз обезболивает энергопроблемы вместо лечения» – эксперты

Вместо субсидий европейские промышленники предлагают переходить на возобновляемые источники энергии, пишет РБК со ссылкой на The Financial Times.

«Что-то не так с тем, куда идут деньги <...> Мы тратим все наши деньги на краткосрочные обезболивающие вместо того, чтобы лечить нашу болезнь», – заявил глава европейского подразделения промышленной группы Schneider Electric Филипп Делорм.

Как подчеркивают эксперты, основное внимание должно быть сосредоточено на ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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