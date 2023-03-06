«Вопрос стоит остро». Проблемы вывоза угля на экспорт обсудили власти Приангарья с руководством ОАО «РЖД»

Вопрос вывоза экспортной продукции на восток в Приангарье стоит достаточно остро, заявили региональные власти. Его необходимо срочно решать, учитывая, что от этого зависит население нескольких моногородов в Иркутской области.

По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в столице региона проведено совместное совещание по вопросам вывоза грузов предприятий Приангарья, в котором приняли участие Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, заместитель Губернатора региона Андрей Бунев, Председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников, представители профильных министерств, муниципальных образований, ОАО «РЖД» и организаций-экспортеров.

– Иркутская область является одним из самых богатых минеральными ресурсами регионов Российской Федерации и располагает значительными запасами каменного и бурого угля. Стабильная работа предприятий угольной промышленности – это занятость населения, вклад в валовой региональный продукт и налоговые поступления во все уровни бюджета, – подчеркнул Константин Зайцев.

– В структуре внешнеэкономической деятельности региона экспорт занимает 80%. В период санкционного воздействия одной из главных задач является обеспечение устойчивого функционирования предприятий. Вопрос вывоза продукции в восточном направлении стоит достаточно остро. Необходимо его обсудить и совместными усилиями выработать предложения по стабилизации ситуации, – отметил Андрей Бунев.

На совещании было заявлено, что угольные компании обеспечивают занятость порядка 3,6 тыс. жителей региона, большинство которых проживают в таких моногородах как Черемхово, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск. Нестабильность отгрузки угля на экспорт оказывает негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность угледобывающих компаний и не позволяет спланировать деятельность предприятий.

В 2022 году Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и генеральным директором – Председателем Правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым были достигнуты договоренности о ежемесячном согласовании объемов вывоза угля на экспорт. В настоящее время согласован объем на март 2023 года.