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От печатных платежек по ЖКУ могут отказаться в России

Инновации затронут все группы населения, кроме пенсионеров, сообщают «Известия».

С инициативой в Минстрой обратился Российский экологический оператор. Там указали, что в стране 50 млн домохозяйств, а значит, ежемесячно они образуют около 50 т бумаги, отходы оказываются на полигонах, ведь предприятия-утилизаторы не успевают перерабатывать весь объем.

Минстрой и Минцифры ранее уже поддерживали такое начинание, но на практике так его и не осуществили. Впрочем, эксперты уже разрабатывают нужные шаги в этом направлении, отметили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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