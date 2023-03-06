Новости

АТБ запустил трекинг валютного перевода SWIFT GPI

Корпоративные клиенты Азиатско-Тихоокеанского банка получили доступ к трекингу валютного перевода SWIFT Global Payment Innovation (GPI). Воспользоваться новым сервисом можно в интернет-банке Faktura.ru.

Трекер позволяет без обращения в банк самостоятельно отслеживать движение исходящих платежей в иностранной валюте, получать статус прохождения платежа с указанием времени, даты и страны банка, а также получать подтверждение зачисления средств на счет конечного контрагента.

Получить дополнительную информацию о сервисе SWIFT GPI можно на сайте, в офисах банка или по телефону горячей линии 8-800-775-80-80 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Как крутится «колесо ритейла». Ярослав Шиллер – о настоящем и будущем торговых сетей
«Продукты – зона гарантированного спроса». 7 тезисов Сергея Макшанова о продуктовом ритейле
Предприниматели видят риски в запуске точек у торговых центров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес