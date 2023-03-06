Акция: АТБ предложил повышенный кэшбэк в сфере красоты и здоровья

Азиатско-Тихоокеанский банк начал акцию «Подарки близким с выгодой», приуроченную к празднованию Международного женского дня. Владельцы карт АТБ 2.0, которые являются участниками программы лояльности «Стандарт-бонус», получат 7% баллами за покупки в сфере красоты и здоровья. Акция действует с 3 по 12 марта включительно.

По условиям акции необходимо совершить покупки в определённых категориях:

Флористика и цветы

Драгоценные камни и металлы, часы и ювелирные изделия

Одежда

Косметика

Салоны красоты и здоровья

Бытовое и электронное оборудование

Игрушки и игры, наборы для хобби, художественные и ремесленные изделия

Антиквариат

Начисление баллов произойдет до 14 апреля. Подробные условия акции доступны по ссылке.

Напомним, что для дебетовых карт АТБ 2.0 также начисляются 7% баллов за покупки в одной из выбранных категорий: развлечение и спорт, семья, красота и здоровье, дом и ремонт, шопинг. На остальные покупки ­– 1% баллов. При накоплении более 550 баллов их можно перевести в личном кабинете программы лояльности на счет карты: один балл равен одному рублю. Максимальная сумма обмена на рубли – 5 000 баллов в месяц.

Получить больше информации по карте АТБ 2.0 и акции можно в офисах АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).