Реалист Банк начал работать с Грузией

Теперь клиенты смогут проводить платежи и денежные переводы в грузинских лари, долларах США и евро во все банки Грузии со своих счетов в России, сообщили в пресс-службе банка.

– Открыть счет могут как юридические, так и физические лица. При наличии биометрических данных сделать это можно удаленно, что особенно удобно для тех, кто проживает заграницей. Курс конвертации один из самых выгодных на рынке, а комиссия за проведение платежей составляет всего 0,1 до 0,15% от суммы платежа, – говорится в сообщении банка.

Реалист банк активно развивает сотрудничество с международными финансовыми институтами и установил корреспондентские отношения с банками из Китая, Узбекистана, Армении и Турции, открыл корреспондентские счета в китайских юанях, евро, армянских драмах и других валютах.