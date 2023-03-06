Подарки коллегам на 8 марта мужчины дарят чаще, чем вторым половинкам

Почти 60% россиян считают 23 февраля и 8 марта настоящими праздниками, показал опрос ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства A2 Research. При этом 25% россиян отмечают только 8 марта, в то время как 23 февраля отмечают лишь 11% мужчин и 5% женщин.

В среднем, более трети россиян тратят на подарки в гендерные праздники от 5 000 до 10 000 рублей, а каждый десятый респондент старается уложиться в 1 000 рублей. Мужчины тратят на подарки больше денег: треть опрошенных отдают на подарки к гендерным праздникам от 10 000 до 30 000 рублей, 15% – от 1 000 до 5 000 рублей, 11% – от 5 000 до 10 000 рублей.

На 8 марта 44% мужчин дарят подарки женщинам на работе, 42% вручают подарки своим вторым половинкам, 15% – подругам, 14% – коллегам. 15% мужчин вообще не дарят подарки на 8 марта.

Большинство мужчин на 8 марта дарят девушкам цветы (58%), 41% выбирают в подарок конфеты, а 37% – ювелирные украшения. В это же время сами девушки хотели бы на Международный женский день получить в подарок цветы (21%), ювелирные украшения (19%) или необычный и оригинальный подарок (19%).

При ответе на вопрос о том, зависит ли подарок, полученный 8 марта, от подарка, врученного 23 февраля, мнение девушек разделилось: треть опрошенных (35%) ждут на 8 марта хороший подарок, даже если на 23 февраля ничего не дарили. Еще 32% женщин всегда дарят хорошие подарки мужчинам и не ждут ничего взамен.

Более трети мужчин бескорыстны – они дарят хорошие подарки девушкам, даже если в свой день не получили ничего (37%). Каждый пятый (22%) всегда старается подарить на 8 марта подарок лучше, чем получил сам, чтобы не упасть в грязь лицом.

В этом году 29% россиянок, как и 23% россиян увеличили бюджет на подарки из-за роста цен, а каждый пятый – из-за желания порадовать свою вторую половинку. Лишь 16% опрошенных мужчин и 10% женщин вынуждены снизить расходы на подарки, так как у них уменьшился заработок.