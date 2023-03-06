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«Открытие» вошел в тройку банков с самыми выгодными автокредитами на китайские автомобили

Продукт «Промо Китай Плюс» банка «Открытие» вошел в тройку наиболее выгодных программ автокредитования на автомобили китайского производства по версии Банки.ру.

Эксперты оценили, на каких условиях сегодня в банках можно оформить автокредит на самые продаваемые китайские марки (Haval и Geely), и составили подборку наиболее выгодных предложений с точки зрения итоговой переплаты. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки, действующей при заданных параметрах рейтинга для клиентов «с улицы».

Третье место в рейтинге заняло предложение банка «Открытие» «Промо Китай Плюс» с базовой ставкой 15,9% годовых.  Если заемщик решит оформить кредит с услугой «Ставка автомобилиста», ставка уменьшится на 4 процентных пункта. При оформлении займа с личным страхованием дополнительный дисконт к ставке составит еще 2 процентных пункта. В итоге минимальная ставка по продукту начинается от 9,9% годовых в рублях.

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Помимо марок Haval и Geely, кредит по спецпрограммам в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») выдается на покупку китайских автомобилей брендов Chery, Cheryexeed, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Great Wall, Hongqi, JAC, Omoda, Skywell, Tank, Voyah. Доступная сумма финансирования - до 8 млн рублей, на срок до 7 лет и с минимальным первоначальным взносом от 10%.

По итогам 2022 года банк «Открытие» вошел в тройку лидеров по объему выдач автокредитов.  За прошлый год клиенты «Открытие Авто» оформили автокредиты более чем на 71 млрд рублей, за первые 2 месяца 2023 г.  -  на 15 млрд рублей. Почти каждый десятый автокредит, оформленный с начала года в банке на покупку новой машины (9%), пришелся на китайские марки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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