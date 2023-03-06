Иркутская область заняла 18 место в России по доступности бензина

Бензин АИ-92 в регионе стоит 47,99 рублей, средний иркутянин может позволить на одну зарплату 1133 литра топлива. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

За год цена на горючее в Приангарье снизилась на 1%.

Согласно исследованию, в 2022 году и начале 2023 года в России цены на бензин были стабильными с тенденцией к снижению. В марте-июне 2022 года цена автомобильного топлива ежемесячно снижалась, а в июле, октябре и декабре рост цен был нулевым, отмечают эксперты. К январю 2023 года бензин марки АИ-92 в целом по стране за весь год подешевел по сравнению с январем 2022 года на 0,9%.