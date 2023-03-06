Мэр Братска поблагодарил ДНД «Металлург» за вклад в охрану правопорядка

Более полутысячи правонарушений предотвратил отряд ДНД «Металлург» в Братске за прошлый год. Цифру озвучил мэр города Сергей Серебренников на встрече, приуроченной ко Дню создания народных дружин. Постановление Совета Министров СССР «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране» было принято 2 марта 1959 года.

- Дружина работает слаженно, эффективно. Только за прошлый год металлурги предотвратили 570 правонарушений на улицах нашего города, - рассказывает мэр Братска Сергей Серебренников. - Работают вместе с полицией, и это большая помощь. От такой работы правопорядок, законность и безопасность наших граждан, конечно, только улучшается.

Отряд ДНД «Металлург» появился в Братске в 2015 году по личной инициативе основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаски и объединил работников БрАЗа и «Иркутскэнерго». Помимо Братска подразделения ДНД появились на предприятиях РУСАЛа в Красноярске, Саяногорске и Ачинске.

- С сотрудниками полиции мы патрулируем город, проводим беседы с горожанами. Бывает, люди выпивают, нецензурно выражаются, мы подходим, проводим беседу, – говорит Семен Зубов, участник ДНД «Металлург», сотрудник БрАЗа. - Задержания тоже бывают, когда беседы не помогают. Тогда проводится задержание и выписывается штраф.

С момента основания ДНД «Металлург» возглавляет Николай Николаевич Очкас - депутат Думы Братска, председатель Рабочего совета БрАЗа, ветеран боевых действий в Афганистане.

- Наши добровольцы своим примером показывают подрастающему поколению, молодежи, что нужно следить за порядком в городе и самим не нарушать. Это действительно влияет на молодое поколение, - комментирует Николай Очкас. - Надеемся, в ряды нашей добровольной дружины будет вступать молодежь, которая в дальнейшем также будет следить за порядком в городе.

Глава города и участники народной дружины обсудили также возможность увеличения численности добровольцев за счет привлечения сотрудников других предприятий. Телефон для желающих вступить в ряды ДНД 8-908-657-11-89.