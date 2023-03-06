Публикация SIA.RU вошла шорт-лист VI Всероссийского конкурса «МедиаТур»

Статья Наталии Горбань «Турдесант» и сельский туризм: мы едем к вам!» стала финалистом в номинации «Экологический десант».

Всего на участие в конкурсе в этом году организаторы конкурса «МедиаТур» получили 301 заявку от журналистов и блогеров из 42 регионов страны. 132 публикации из 30 регионов страны вошли в шорт-лист по итогам дистанционной оценки.

Очный финал конкурса, на котором будут озвучены призовые места и специальные награды состоится 14 марта в Москве на площадке Международной туристической выставки «Интурмаркет».

Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «МедиаТур» проводится с 2017 года. Он призван развивать направление трэвел-журналистики и блогинга и способствовать продвижению въездного и внутреннего туризма России.