Продажи крепкого спиртного увеличились в 2022 году на 7,5%

До 6,8 литра на человека в год, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В то же время потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%, а пива – не изменилось.

Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов. Лидерами по розничным продажам крепкого спиртного стали:

Карелия (15,5 литра на человека за год),

Сахалинская обл. (14,9 литра),

Республика Коми (14,6 литра),

Магаданская обл. (14,1 литра),

Камчатский край (12,4 литра),

Ненецкий автономный округ (12,2 литра),

Архангельская обл. (12,2 литра),

Вологодская обл. (12,1 литра),

Мурманская обл. (11,8 литра),

Чукотский автономный округ (11,4 литра).

В этих субъектах уровень потребления горячительных напитков превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза.

Традиционно равнодушны к алкоголю жители кавказских республик – Чечни (0,1 литра крепкого спиртного на душу населения в год), Ингушетии (0,5 литра), Кабардино-Балкарии (1 литр), Северной Осетии (1,1 литра), Дагестана (1,5 литра), Карачаево-Черкесии (1,9 литра), также минимальные объемы крепкого алкоголя отпускаются с прилавков в Тыве (2,8 литра), Ставропольском крае (3,6 литра), Ростовской области (4,1 литра) и Адыгее (4,1 литра).