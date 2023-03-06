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Продажи крепкого спиртного увеличились в 2022 году на 7,5%

До 6,8 литра на человека в год, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В то же время потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%, а пива – не изменилось.

Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов. Лидерами по розничным продажам крепкого спиртного стали:

  • Карелия (15,5 литра на человека за год),
  • Сахалинская обл. (14,9 литра),
  • Республика Коми (14,6 литра),
  • Магаданская обл. (14,1 литра),
  • Камчатский край (12,4 литра),
  • Ненецкий автономный округ (12,2 литра),
  • Архангельская обл. (12,2 литра),
  • Вологодская обл. (12,1 литра),
  • Мурманская обл. (11,8 литра),
  •  Чукотский автономный округ (11,4 литра).

В этих субъектах уровень потребления горячительных напитков превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза.

Традиционно равнодушны к алкоголю жители кавказских республик – Чечни (0,1 литра крепкого спиртного на душу населения в год), Ингушетии (0,5 литра), Кабардино-Балкарии (1 литр), Северной Осетии (1,1 литра), Дагестана (1,5 литра), Карачаево-Черкесии (1,9 литра), также минимальные объемы крепкого алкоголя отпускаются с прилавков в Тыве (2,8 литра), Ставропольском крае (3,6 литра), Ростовской области (4,1 литра) и Адыгее (4,1 литра).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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