Продажи крепкого спиртного увеличились в 2022 году на 7,5%

До 6,8 литра на человека в год, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В то же время потребление вина снизилось по сравнению с 2021 годом на 5,5%, а пива – не изменилось.
Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов. Лидерами по розничным продажам крепкого спиртного стали:
- Карелия (15,5 литра на человека за год),
- Сахалинская обл. (14,9 литра),
- Республика Коми (14,6 литра),
- Магаданская обл. (14,1 литра),
- Камчатский край (12,4 литра),
- Ненецкий автономный округ (12,2 литра),
- Архангельская обл. (12,2 литра),
- Вологодская обл. (12,1 литра),
- Мурманская обл. (11,8 литра),
- Чукотский автономный округ (11,4 литра).
В этих субъектах уровень потребления горячительных напитков превосходит среднероссийский показатель от 1,7 до 2,3 раза.
Традиционно равнодушны к алкоголю жители кавказских республик – Чечни (0,1 литра крепкого спиртного на душу населения в год), Ингушетии (0,5 литра), Кабардино-Балкарии (1 литр), Северной Осетии (1,1 литра), Дагестана (1,5 литра), Карачаево-Черкесии (1,9 литра), также минимальные объемы крепкого алкоголя отпускаются с прилавков в Тыве (2,8 литра), Ставропольском крае (3,6 литра), Ростовской области (4,1 литра) и Адыгее (4,1 литра).