Ради какой зарплаты россияне готовы переехать в другой регион?

Работа.ру и СберСтрахование жизни выяснили, в каком регионе проще найти высокооплачиваемую работу и готовы ли россияне к переезду ради большего заработка.

Как показало исследование, 54% россиян не хотят переезжать в другой регион ради высоких заработков. А 46%, наоборот, готовы к переезду. Из них больше мужчин (57%), чем женщин (43%).

Чаще всего респонденты отмечали, что готовы к переезду в субъекты Центрального федерального округа (75%). На втором месте по популярности оказался Северо-Западный округ (18%), на третьем — Дальневосточный (17%).

По каким критериям люди выбирают регион для трудовой миграции? 44% опрошенных (можно было выбрать несколько вариантов ответов) сказали, что будут обращать внимание на вакансии в их сфере, 30% — на число производств и заводов, 25% — на слова окружающих и популярные мнения, 20% — на количество госпроектов по поддержке производств, 18% — на развитие специальных экономических зон. При этом 24% россиян отметили, что уже имеют опыт поиска работы в других регионах.

Зарплата, которая заставила бы задуматься о переезде, отличается у работников разных отраслей. Максимальные запросы у представителей IT и телекома (167,3 тыс. рублей), строителей (151,5 тыс.) и работников банковской сферы (149,6 тыс.). Ради меньшей зарплаты к трудовой миграции готовы работники общественного питания (107,4 тыс.), ретейла (103,9 тыс.) и охраны (100,5 тыс.).

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Когда люди решают переехать в другой регион, важно рассчитать стоимость жизни на новом месте и оценить, удастся ли сохранить привычный уровень комфорта. Нужно просчитать, во сколько обойдётся аренда жилья, продукты, услуги ЖКХ и так далее. С ростом доходов растут не только наши расходы, но и сумма средств, которые мы ежемесячно можем отложить на будущее — например, с помощью накопительного страхования жизни (НСЖ). С этим инструментом можно не только делать накопления, но и защититься от потери работы. При неблагоприятном развитии событий на новом рабочем месте страховая компания выплатит один ежегодный страховой взнос или 12 ежемесячных (в зависимости от условий договора)».

Опрос проводился в феврале — марте 2023 года среди россиян старше 18 лет. В исследовании участвовали 5,1 тыс. пользователей Работы.ру во всех регионах страны.

В какой сфере вы работаете? Какая зарплата заставила бы вас задуматься о переезде?