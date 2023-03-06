РУСАЛ организовал в Шелехове День спорта «На лыжи!»

Провел соревнования Иркутский алюминиевый завод.

Активно провести выходной и поучаствовать в лыжной гонке собралось более 200 участников и болельщиков, для всех желающих был организован бесплатный прокат лыж.

Лыжники бежали на дистанции 100 и 1000 метров. Самому младшему участнику было 4 года, а самому старшему – 69 лет.

«Одна из целей проекта «На лыжи!» – продвижение лыжных гонок как одного из наиболее доступных видов спорта и пропаганда здорового образа жизни. 8 лет подряд в Шелехове мы проводим этот праздник. Ежегодно РУСАЛ выделяет средства на развитие городов ответственности. В прошлом году ИркАЗ передал в лыжную базу стадиона «Металлург» Шелехова 100 комплектов лыж и ботинок к ним. Сегодня у всех есть отличная возможность заниматься спортом. Желаю всем участникам честной борьбы и достойных побед» – сказал на открытии соревнований генеральный директор Иркутского алюминиевого завода Евгений Рапацевич.

Пока спортсмены участвовали в забегах, болельщики состязались в перетягивании каната, составляли слова из огромных мягких кубиков и бегали в больших надувных лыжах, а детский хореографический коллектив «Поэтрис» провел для всех зрителей танцевальный флэшмоб.

В промежутке между соревнованиями и развлекательной программой всем гостям праздника предлагали бесплатный горячий чай и сладости.

«Огромное спасибо организаторам такого замечательного события, мы отлично провели день на свежем воздухе. И, несмотря на то, что победить не удалось, я не отчаиваюсь. Обязательно приду в следующем году и, уверена, покажу лучший результат по времени среди своих ровесников. А сегодня все мы здорово провели время, и это главное» ­­– говорит Людмила Романова, участница соревнований.

Проект «На лыжи!» реализуется с 2016 года по инициативе Олега Дерипаски. В этом году спортивные праздники прошли в 23 городах России. Организаторами соревнований выступают РУСАЛ, Эн+ и Федерация лыжных гонок России.

Текст: Ольга Агаларова