Банк «Открытие» запускает кредиты на премиальные автомобили с пониженной ставкой

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») начал выдачу залоговых кредитов на премиальные авто по сниженным ставкам. Минимальная ставка установлена на уровне от 9,9% годовых в рублях. Сумма кредита увеличена до 12 млн рублей.

Получить финансирование на покупку машины в рамках программы «Открытие Промо Премиум» возможно на сумму от 3 до 12 млн рублей на новые и от 3 до 10 млн на поддержанные автомобили, по единой ставке от 9,9% для обоих сегментов. Срок кредитования - до 7 лет, минимальный первоначальный взнос - от 20%. Наилучшие кредитные условия доступны при подключении опции «Ставка автомобилиста».

«Мы предлагаем рынку новый продукт для премиального сегмента автомобилей. От базовой линейки кредитных продуктов его отличает повышенная сумма, при этом процентная ставка является одной из лучших на рынке, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая. — Новая кредитная программа будет особенно актуальна для покупателей новых китайских машин премиум-класса и автомобилей, ввезенных по параллельному импорту».

Автолюбители в банке «Открытие» могут получить финансирование практически под любые нужды всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, кредит на покупку авто у дилеров и по специальным программам от автопроизводителей. В зависимости от потребностей заемщик самостоятельно принимает решение о возможности подтверждения дохода, внесения первоначального взноса, оформления страховки или машины в залог. В «Открытие Авто» также доступна программа рефинансирования автокредитов, оформленных в сторонних банках.