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2,4 млрд рублей вложили россияне в корпоративную пенсию от СберНПФ в 2022 году

В прошлом году сотрудники предприятий России совместно со своими работодателями отложили на негосударственную пенсию с помощью корпоративной пенсионной программы (КПП) СберНПФ 2,4 млрд рублей. Такого результата удалось достичь благодаря сохранившемуся спросу со стороны российского бизнеса к КПП. 

В лидерах по объёмам пенсионных вложений — финансовые компании, на втором месте — предприятия энергетической отрасли, на третьем — промышленность.

Наибольший интерес к КПП СберНПФ в прошлом году проявили производители оборудования, медтехники, упаковки и автозапчастей, компании пищевой и химической промышленности. Эти предприятия оформили 45% договоров. 

83% договоров заключили компании малого и среднего бизнеса, 17% — крупный бизнес. Среди регионов в топ-3 вошли Москва (24%), Санкт-Петербург и Московская область (по 12%).

В 2022 году СберНПФ представил КПП «Умный социальный пакет», с которым сотрудники могут копить не только на пенсию, но и на первый взнос по ипотеке, образование детей или лечение критических заболеваний. Этот инновационный продукт способствовал росту интереса предпринимателей к корпоративным пенсионным программам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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