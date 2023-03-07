Папы Иркутской области на 8 марта подарят дочкам умные часы

Современные гаджеты стали популярным подарком на 8 марта – об этом свидетельствует динамика спроса на цифровые устройства в розничной сети МегаФона накануне праздника. В Иркутской области чаще всего из гаджетов в качестве подарка выбирают детские умные часы. Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на них вырос в полтора раза.

Детские умные часы удобны для использования, с их помощью можно звонить, общаться по видеосвязи, принимать и отправлять голосовые сообщения. Полезные устройства помогают родителям в любой момент увидеть, где находится их ребенок, также детям проще поддерживать достаточную физическую активность с помощью функции «шагомер».

В период гендерных праздников в топ-3 популярных гаджетов в этой категории вошли бренды Elari (59%), Aimoto Робот (27%) и Jet Kid Connect (14%). Детям Иркутской области чаще всего покупали модели в зеленом цвете – на них пришлось 14% от общего количества продаж устройств.

В сети МегаФона детскими часами активно пользуются абоненты Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска и Шелехова. В городах с населением от 15 тысяч человек наибольшее количество устройств работает в Свирске, Саянске, Слюдянке. Благодаря улучшению качества мобильной связи и интернета, расширению зоны покрытия в небольших населенных пунктах абоненты оператора могут использовать умные гаджеты не только в городах, но также в малочисленных и отдаленных селах. За последний год МегаФон запустил дополнительный слой LTE и расширил покрытие 4G более чем в 75 поселениях области. По данным оператора, сельчане активно осваивают цифровые технологии, рост онлайн-трафика здесь в среднем составляет 15–20% в год.

Вторым по популярности электронным подарком в регионе стали часы Apple (22%), на третьем месте в рейтинге оказались беспроводные гарнитуры TWS (15%).

В целом за последний год спрос на товары к Международному женскому дню существенно изменился. В 2023 году в преддверии праздника отмечается снижение интереса к смартфонам и внешним аккумуляторам.