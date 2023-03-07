Российские туристы стали активнее, но экономнее

Согласно совместному исследованию лаборатории СберИндекс и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip , в 2022 г. внутренний туристический поток практически восстановился до уровня доковидного 2019 года. Количество путешественников по России среди клиентов Сбера в прошлом году выросло на 8% по сравнению с 2021 г. - до 47 млн человек. Их расходы на внутренние поездки увеличились относительно предыдущего года на 13% - до 2,795 трлн руб.

При этом туристы стали экономить: по данным Сбера, с учётом инфляции реальные расходы на одного туриста упали на 7%. По данным OneTwoTrip, в 2022 году путешественники выбирали более бюджетные варианты размещения (апартаменты, хостелы, гостевые дома).

Более половины своих трат (51%) в регионе пребывания средний турист делал в продуктовых магазинах. На кафе, бары и рестораны пришлось 16% расходов.

Средняя продолжительность одной поездки по стране за год значительно не изменилась. Она составила не более 6 дней: 5,9 при путешествии на самолёте (в 2021 году ― 5,8 дня) и 4,6 ― на поезде (годом ранее ― 3,9 дня).

В 2022 и 2021 гг. планирование поездок стало более спонтанным, заметнее всего это на процессе бронирования авиабилетов. Около 90% всех покупок авиабилетов и бронирований отелей происходит не ранее, чем за 30 дней до поездки.

Лидерами популярных направлений традиционно стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сочи и Краснодарский край.

При этом россияне всё активнее открывают для себя новые туристические места. Регионами с самым большим увеличением притока туристских денег стали: Чукотский АО (+31%), Алтайский край (+31%), Республика Саха (Якутия) (+28%), Амурская область (+27%) и Республика Дагестан (+26%).

На Алтае, который пользуется все большим интересом у россиян, активно развивается всесезонный курорт Сбера «Манжерок». Он находится у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Сейчас на курорте работают три канатные дороги, доступны 22 км горнолыжных трасс, гостиница 3*, прокат зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для трекинга. В скором времени на курорте будет открыт пятизвездочный гостиничный комплекс.

Данные Сбера позволяют делать выводы о расходах в сфере внутреннего туризма на основании анализа транзакций по банковским картам, а аналитика OneTwoTrip даёт возможность оценить популярные авиа- и ж/д направления, предпочтения путешественников в выборе размещения, средний чек и динамику цен на проезд и проживание».