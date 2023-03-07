Дефицит бюджета РФ в январе–феврале составил почти 2,6 трлн руб

Объем доходов сократился на 25%, а объем расходов увеличился на 52%.

По предварительной данным Минфина РФ, объем доходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 г. составил 3163 млрд руб., что на 25% ниже показателя за январь-февраль 2022 г.

Нефтегазовые доходы сократились на 46% до 947 млрд руб., что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 г., по предварительной оценке, составил 5744 млрд руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%.

Ускорение финансирования расходов в начале года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Дефицит бюджета в первые два месяца 2023 г. составил 2581 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован профицит в 415 млрд руб.