Иркутская область возглавила рейтинг Сибири по величине предлагаемых и ожидаемых зарплат

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие заработные платы в феврале этого года, а где были зафиксированы самые большие зарплатные ожидания работников.

По итогам февраля, самые высокие заработные платы в Сибири предлагали работодатели из Иркутской области, в среднем, эта сумма составила 67,5 тыс. руб., что на 16% больше, чем средние зарплатные предложения по России в целом за тот же период.

Второй регион, где зарплаты превышают среднероссийские – это Красноярский край, работодатели готовы платить здесь в среднем, 62,8 тыс. руб., что на 8% больше, чем в стране. В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от средних по России. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Омская область (56,4 тыс. руб.), Новосибирская область – на четвертом (56,2 тыс. руб.), на пятом – Томская область (50 тыс. руб.), на шестом – Кузбасс (50 тыс. руб.), и замыкает список Алтайский край (45 тыс. руб.).

Любопытно, что в рейтинге ожидаемых зарплат места регионов распределились иначе.

Первые два места остались за Красноярским краем (здесь соискатели хотят зарабатывать, в среднем, 55 тыс. руб., и это самые высокие показатели в Сибирском ФО) и Иркутская область (52,5 тыс. руб.), а на третье место поднялась Новосибирская область – соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 50,1 тыс. руб. Далее места распределились так: Томская область (46,1 тыс. руб.) – четвертое место; Кемеровская область (46,1 тыс. руб.) – пятое место; Омская область (44,8 тыс. руб.) – шестое место; Алтайский край (39,4 тыс. руб.) – седьмое место. Что интересно, все сибирские регионы уступают в феврале по сумме ожидаемой зарплаты среднероссийским показателям (58,6 тыс. руб.), которые, к тому же, опережают сейчас средние зарплаты, которые готовы платить работодатели (т.е. предлагаемые зарплаты).