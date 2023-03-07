Что подарят девушкам на 8 марта?

Театр, духи, шоколад и новая одежда. Как меняется спрос на массовые «подарочные» категории товаров и услуг в преддверии Международного женского дня. Данные предоставил аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Сравнение за 20 февраля – 03 марта 2023/2022, РФ:

Подарочные сертификаты – средний чек 1790 руб., на 13% ниже, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 3%

Ювелирные изделия и бижутерия – средний чек 14 690 руб., на 8% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 19%

Букет цветов – средний чек покупки 2720 руб., на 14% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 3%

Билеты в театры, музеи, выставки - средний чек 1110 руб., на 10% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 71%

Духи женские – средний чек 2 905 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 35%

Одежда – средний чек 4445 руб., на 4% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 33%

Обувь – средний чек 4940 руб., на 14% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 21%

Шоколад и шоколадные конфеты – средний чек 279 руб., на 33% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 10%

Предметы посуды – средний чек 396 руб., на 7% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 14%

Предметы женского нижнего белья – средний чек 664 руб., на 4% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 10%

Салоны красоты – средний чек 1160 руб., на 4% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 22%

В преддверии 8 марта заметно увеличение трат на развлечения и категории с высокой долей эмоциональных покупок. В частности, накануне праздника заметно выросли расходы по товарам, которые показывали низкие продажи перед Днем влюбленных. Таким образом, сработал компенсаторный эффект, обеспечивший перенос части «праздничного» спроса с начала февраля на начало марта. Это подтверждает традиционно высокое значение Международного женского дня для россиян.