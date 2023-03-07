День спорта «На лыжи!» состоялся в Братске

Сибирякам не страшны ни снег, ни шквальный ветер. Это доказал День спорта «На лыжи!», организованный в Братске компанией РУСАЛ и департаментом спорта администрации Братска на базе семейного отдыха «Простоквашино». На старт вышли больше сотни спортсменов разного возраста, сообщает БСТ.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

- Я считаю, что здесь собрались самые смелые лыжники города Братска, - говорит управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Я всех поздравляю и желаю успехов и легкой лыжни!

Проект «На лыжи!» появился 7 лет назад по инициативе основателя РУСАЛа и Эн+ Олега Дерипаски, который всегда считал развитие массового спорта и привлечение жителей регионов к здоровому образу жизни одной из важнейших задач.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

Амбассадор проекта президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная олимпийская чемпионка и четырнадцатикратная победительница мировых первенств Елена Вяльбе, кумир, пожалуй, всех без исключения лыжников в нашей стране. В том числе и 12-тилетней братчанки Киры Хортенен, чемпионки городских и областных соревнований.

- Меня привели один раз в секцию лыж, показали занятия и почему-то мне очень понравилось. Я начала заниматься и вот уже пять лет продолжаю, – делится Кира. - Сегодня я надеюсь, что смогу занять первое место также, среди своего года как минимум.

Однако, День спорта «На лыжи» - не только для ребят из лыжных секций, он для людей всех возрастов и уровней подготовки. Особенно приветствуется участие подрастающего поколения и семейных команд.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

- С 2016 года компания РУСАЛ совместно с администрацией города проводит спортивный фестиваль «На лыжи!», который собирает и любителей, и профессионалов, - комментирует начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска Галина Данилова. - Мероприятие стало позитивной традицией и становится все популярнее.

Познавательные мастер-классы, соревновательные забеги для лыжников, игровые локации, конкурсы и горячий чай - занятие нашлось для каждого. А для победителей, конечно, дипломы и призы.

Фото предоставлено пресс-службой РУСАЛа

В этом году День спорта «На лыжи!», организованный компаниями РУСАЛ, Эн+ и российской Федерацией лыжных гонок, проходит в 23 городах страны. В Приангарье – это Братск, Шелехово, Ангарск, Тайшет, Тулун, Нижнеудинск и Черемхово.

Отметим, что для РУСАЛа поддержка социальной сферы и спорта в регионах ответственности– одна из ключевых задач. На реконструкцию и строительство спортобъектов компания ежегодно выделяет десятки миллионов рублей.

Сейчас готовится к открытию Центр спортивных единоборств, возведенный РУСАЛом рядом со стадионом Металлург. Это станет еще одним ярким не только спортивным, но и социально-значимым событием в жизни Братска.