Энергетики поздравили братчанок с Международным женским днем

Сотрудники Иркутскэнергосбыта компании Эн+ в Братске поздравили женщин с 8 марта. В преддверье Международного женского дня во всех офисах филиала Иркутской энергосбытовой компании в Братске клиентам дарили весенние цветы, а также праздничные открытки и сладкие презенты. Об этом рассказали в компании.

По предварительным оценкам, представители компании объяли своим вниманием свыше 500 жителей города. Некоторые горожане получили неожиданный сюрприз даже у себя дома. Специалисты, выезжающие по адресам для проведения сверок приборов учета и других работ, брали с собой не только необходимое оборудование, но и букеты тюльпанов. Вручая женщинам цветы, они желали каждой любви, счастья, здоровья и внимания близких.

В свою очередь, братчанки выражали ответную признательность и благодарили за уделенное внимание.

Людмила Наумова – «Очень приятно, спасибо, это действительно трогательно».

Предполагается, что в будущем году энергетики продолжат начатую инициативу и сделают ее ежегодной, заразив примером других коллег.