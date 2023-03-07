Бразовцы спели на большой сцене в честь 8 марта

Сотрудники промплощадки БрАЗа вновь вышли на большую сцену ТКЦ «Братск-АРТ». Фестиваль песни «Вера, надежда, любовь», приуроченный к 8 марта, прошел в этом году уже в 13-й раз. Вокальные способности продемонстрировали полтора десятков конкурсантов.

- Наши участники, конечно же, волнуются и переживают. Многие из них сегодня с утра приехали на работу и отработали смену, а потом сразу приехали сюда, - рассказал БСТ председатель профкома БрАЗа Сергей Сковпин. - Им очень трудно, они волнуются. Поэтому поддержим их, пожалуйста, аплодисментами.

Как отметил управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин, спортивные и культурные мероприятия - важное направление социальной политики РУСАЛа.

- Я всегда с большим удовольствием присутствую на нашем традиционном концерте-фестивале песни, - прокомментировал Евгений Зенкин. – Это мероприятие еще раз доказывает, что сотрудники завода не только большие профессионалы, но и творческие, талантливые люди.

Отметим, что бразовский конкурс песни очень популярен у зрителей, в тысячном зале ТКЦ практически не было свободных мест. В жюри –профессиональные актеры и педагоги вокала. Благодаря техническим возможностям театрально-концертного центра, любительский конкурс выглядел как настоящее шоу.

Победителем фестиваля стал сотрудник компании ИСО Алексей Белослудцев. Он набрал максимальные 150 баллов, а также завоевал приз зрительских симпатий. Второе место у бразовца Александра Бондарика. Третье место поделили ветеран-металлург Борис Левченко и водитель «КраМЗ-Авто» Анатолий Чикалов.