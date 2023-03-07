Иркутянки выбирают стабильность и чаще мужчин копят и инвестируют со страхованием в Сбере

Как выяснила СберСтрахование жизни накануне 8 Марта, жительницы Иркутска копят с договором накопительного страхования жизни (НСЖ) чаще мужчин. В 2022 году они заключили 2 тыс. таких договоров из 3 тыс. — 66%.

Откладывать с НСЖ в 2022 году начали 40% иркутских бумеров (1940–1964 г. р.), 30% поколения X (1965–1980 г. р.) и 21% миллениалов (1981–1996 г. р.). Эта картина незначительно варьируется в зависимости от пола.

Как показало исследование, в среднем клиенты СберСтрахования жизни из Иркутска рассчитывают с помощью НСЖ накопить 1,1 млн рублей. Женщины хотят отложить 942 тыс. рублей, мужчины — 1,3 млн.

Инвестировать со страхованием также предпочитают иркутянки. В 2022 году на них пришлось 51% общего числа договоров по программе страхования с инвестиционным доходом «Управляемый капитал» . В среднем по стране этот инструмент, наоборот, чаще выбирают мужчины (53% договоров). Иркутянки направляют в программу 3 млн рублей, иркутяне — свыше 5 млн.

При этом мужчины демонстрируют большую готовность к риску. В 2022 году представители сильного пола в 1,2 раза чаще размещали средства в портфель «ESG Сбалансированный высокий риск» (15–35% облигаций, 65–85% акций, риск-рейтинг — 4 из 7). Среди женщин самой популярной стратегией стала «ESG Сбалансированный средний риск»: её выбрали 58% клиенток. Этому портфелю присвоен риск-рейтинг 3 из 7, и он включает 50–80% облигаций и 20–40% акций.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка:

«Иркутянки умело используют различные финансовые инструменты, чтобы диверсифицировать портфель. Договоры страхования могут подойти для различных ситуаций, а их защитные опции позволят сохранить привычный уровень комфорта даже при неблагоприятном развитии событий. С НСЖ можно системно копить на важные цели, а также застраховать ребёнка. А программы страхования с инвестиционным доходом предоставляют инвестору возможность оптимизировать налоговые издержки».