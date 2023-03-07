Женщины вдвое чаще обращаются по страховым случаям, связанным с жильём

Женщины в 1,9 раза чаще мужчин обращаются в страховую компанию из-за происшествий с жильём. Всего в 2022 году в СберСтраховании зафиксировали 16,5 тыс. таких случаев. Общий объём выплаченных компенсаций превысил 1,6 млрд рублей — это на 29% больше, чем годом ранее.

Две трети страховых случаев (67%) были вызваны заливами по вине соседей или неисправностью труб. На втором месте по числу страховых выплат находятся пожары (12%), на третьем (9%) — стихийные бедствия. Страховка также пригодилась по рискам гражданской ответственности перед соседями, например из-за залива чужих квартир. На остальные риски (кражи, удары молнии и другие) пришлось 5% выплат.

По объёмам выплат статистика другая. По выплаченным суммам лидируют пожары (40%), пострадавший в среднем получает 323 тыс. рублей. Заливы на втором месте — 35% и 51 тыс. рублей соответственно.

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«Практика показывает, что наряду с достижениями в карьере, бизнесе и общественной жизни женщины остаются теми, кто заботится о доме и уюте, вкладывая в это много сил. Когда с жильем происходят неприятности, чаще всего и решением ситуации занимаются именно женщины. Мы пониманием, как важно максимально оперативно получить выплату, чтобы быстро сделать ремонт и привести квартиру в порядок. Поэтому мы постарались сделать процесс урегулирования простым, удобным и понятным. И мы видим, что клиенты стали активнее обращаться, например, в 2022 году количество заявлений по страховым случаям, связанным с повреждением жилья, по сравнению с 2021 годом выросло на 11%, а сумма выплат увеличилась на 29%».