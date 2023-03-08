Экс-руководитель Россельхознадзора Приангарья заплатит 50 млн рублей штрафа за взятки

Осужден бывший руководитель регионального управления Россельхознадзора и другие фигуранты дела о взятках, сообщает СК СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в июле 2019 года замначальника ведомства создал ОПГ, в состав которой вошли глава отдела фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора и директор Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Установлено, что до февраля 2020 года члены банды систематически получали взятки за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки.

«Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила около 3,5 млн рублей», – сообщили в СК.

Во время предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: на 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн рублей, шесть единиц оружия, деньги и ценные бумаги, размещенные на специальном брокерском счете на общую сумму около 8,5 млн рублей.

Экс-руководитель Управления Россельхознадзора будет отбывать 17 лет в исправительной колонии строго режима и заплатит штраф в 50 млн рублей. Его подельники получили по 9 и 14 лет колонии со штрафами 41 и 45 млн рублей.