МЧС заявило об ухудшении ледовой обстановки на Байкале

Ледовая обстановка на озере Байкал ухудшается – образовались трещины, торосы, участки с открытой водой, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В частности, в районе населенного пункта Утулик – нажимы, трещины. В районе Слюдянки, Култука, Ангасолки – активное таяние снега с образование воды на поверхности льда, трещины. В районе населенного пункта Шаражалгай – трещина шириной 50 сантиметров с открытой водой.

В районе Мурино – открытые участки воды. В районе поселка Солзан – нажимы, трещины. У береговой полосы по всему району появляется кромка воды. В Усть-Ангинском заливе толщина льда – до 50-60 сантиметров, в районе Бугульдейки -30-35 сантиметров.

В проливе Малое Море с потеплением образовываются трещины. В районе мысов появляются участки открытой воды. В районе Листвянки – нажимы вдоль береговой линии, трещины, торосы до 2,5 метров. Толщина льда не превышает 55-65 сантиметров, местами, наблюдается образование воды на поверхности льда.

Таяние льда происходит из-за повышения дневных температур. Выезди и выход на поверхность Байкала вне переправы опасен.