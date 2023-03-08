Второй этап реконструкции парка Комсомольский в Иркутске завершат в 2023 году: что будет сделано

Провести второй этап реконструкции парка Комсомольский, который располагается в микрорайоне Иркутск-2, планируется до 15 сентября 2023 года. О том, что будет сделано, сообщает SIA.RU со ссылкой на документацию, опубликованную на сайте госзакупок.

Фото с сайта мэрии Иркутска

Подрядчику, поиск которого в настоящее время ведется, необходимо провести демонтаж старого асфальта, бортовых камней, опор наружного освещения, разобрать бетонный фундамент. После этого будет создана насыпь, обустроены наружное освещение, а также покрытие «карманов», примыкающих к тротуарам, и пешеходных дорожек. Аллею авиаторов покроют синей резиновой крошкой и тротуарной плиткой.

В парке оборудуют велосипедную дорожку, будут установлены бордюрные камни. Территорию планируется озеленить, а также провести на ней санитарную обрезку деревьев. Кроме того, подрядчику предстоит вырубить часть тополей и кустарников, выкорчевать пни.

На финальном этапе установят арт-объекты – информационный стенд, навесы с качелями, арку, беседку, сцену. Кроме того, обустроят водоотводные сооружения и наружное электроснабжение.

Начальная цена контракта – 66,8 млн рублей. Первый этап благоустройства провели в 2022 году. Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».